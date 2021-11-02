▲ 【COP26】美國承諾2030年前全球甲烷總排放量降低30% 收緊石油及天然氣甲烷排放

聯合國氣候變化大會（COP26）上美國總統拜登（Joe Biden）宣佈，美國將啟動大規模的「甲烷減排計畫」，承諾與歐盟和其他國家，在2030年前，將全球甲烷總排放量降低30%。

今次拜登將領導包括巴西在內的90個國家所組成的聯盟，制定新的監管措施，以實現2030年前全球甲烷排放量減少30%的目標，該聯盟包括全球總經濟體三分之二的多個國家和前三十位甲烷排放國的一半。目前中國、印度和俄羅斯尚未加入被稱為「全球甲烷承諾」（Global Methane Pledge）的協議。

美國與歐盟在9月宣布甲烷減排承諾，希望在聯合國氣候峰會前，集結各國對抗氣候變遷的行動。

主力限制石油和天然氣甲烷排放

外電報道，今次拜登將專注於限制石油和天然氣行業的甲烷排放，據估計，該行業占美國甲烷總排放量30%，而先前被美國前總統特朗普（Donald Trump）廢除的一項管理石油行業洩漏檢測和維修的新環境保護規則將恢復，並首次適用於天然氣，包括監管石油井及天然氣井排氣或擴口，拜登希望覆蓋整體甲烷排放量的75%。

其他美國的主要甲烷來源包括市政垃圾堆填、廢棄油井、煤礦，以及農業。

氣候變化大會上拜登表示，我們沒有時間再坐視不管了，每拖延一天，付出的成本就會增加，同時就特朗普退出《巴黎協議》一舉道歉。

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編輯：曾樂詩