【航運發展】亞太區物流業受勞動力、供應鏈短缺影響　業界藉數碼科技提高自身服務能力

▲ 物流公司現時不是單一送服務（資料圖片）

疫情改變航運的模式，在昨天舉行的亞洲物流航運及空運會議上，有業界指疫情下面臨種種限制和挑戰，需要快速轉型。有航運公司更表示，現時已不能單一提供海運服務，需提供其他更多服務應對新常態下客戶需要。

DHL全球貨運物流亞太區行政總裁梁啟元列出並強調，行業現在和未來須面臨3項改變行業運作的情況，包括1）數碼化。2）ESG（環境、社會和管治）作為全球性議題，行業的碳排放也受關注。3）疫情引伸的各種情況。

梁啟元在疫情這一點上重點分析並指出，雖然疫情改變行業運作方式，但很多問題在疫情前已經發生，例如港口和機場的堵塞。疫情只是加劇和放大問題的嚴重性。惟他亦稱，疫情帶來其他問題，例如因為封關帶來的勞動力短缺、設備短缺，影響營運效率及貨運速度。更預料，上述短缺在未來幾年將會持續困擾行業。

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東方海外貨櫃航運公司貿易總監馮振奮認同，疫情導致各國出現封關，對行業持份者有很大影響。物流公司須重新適應新的運營模式，包括各地的措施和限制。

他指出，大部份船運公司已用盡所有資源應對新情況，下一步是要讓客戶明白，行業現時面臨的挑戰。「要與每一位客人，有深入的對話。」雖然與中小型規模的客戶，在過去1至2年內或未必有直接聯繫，現在更要從新的定位中，與他們有更深入的討論，大家一起適應新的環境。

他以自東方海外為例：「我的（公司）背景是海運，但公司作為服務提供者，不能只側重海運服務。」因為中國客戶對陸地運送也有需求，也發展了配合海運的陸地運送服務，向客戶提供點對點服務，加強了陸地運送和海運的聯繫。

該公司向客人提供點對點的服務時，也應用數碼科技等新服務配合。因為現時客人希望跟進貨運的過程，所以須結合數碼科技，讓客人可在網上看到貨物的運送程況，並可以在線上管理貨物運送，提高貨運的可靠性。

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另一方面，馮振奮稱，長期合作的客戶會要求提供服務承諾，例如要求貨物有先行處理的優惠等。惟強調：「不能作出過多或超出能力之內的承諾」，即是業界要考慮自己的能力，再作出承諾。這些時候，人工智能發揮的預測載運能力，有效協助業界對各情況作出預測，從而不會作出超出能力可承打擔的承諾。

然而，物流公司加強服務，需投入更大的投資。他強調，建立客戶關係的同時，最重要顧及和維持成本。而物流尤以海運方面，要留意港口的停泊能力。他分析了亞太區的港口情況時指出：「亞洲每個國家的政府都採取比較長遠的策略，他們會投資更多。」大的船隻也能進入該些港口。

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事實上，疫情下面臨各項短缺問題，也為物流業帶來多項問題。利豐集團行政總裁彭焜燿稱：「疫情前物流是看不見，隱藏在後面。」並解釋，疫情前物流風險是可控，疫情後變成不可預測，讓公司從不太重視，變為不得不重視，因為運費增加、港口堵塞等問題造成一場風暴。

由於行業正不斷面臨問題，他指出，物流公司需要進行供應鏈追蹤和預測。並舉例，於11月2日跟蹤一星期前做什麽，明白過去發生什麽事情。公司在追溯歷史後，才能預計下個月和未來的會發生的情況。

他具體分析，普通公司和前瞻性公司的分別。在於前者只列出可做清單，後者則包括不可做清單。公司在計算不可做清單後，便能夠重點實行可做的事情。

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責任編輯：馬意文