【新股IPO】貝特集團1491招股孖展暫借出逾4700萬 超額認購約2倍

家居必需品製造及銷售公司貝特集團（新上市編號：01491）自10月30日至11月5日招股，其招股價介乎1至1.2元，每手2,000股計，一手入場費約2,424元；11月12日掛牌；智富為獨家保薦人。綜合多間券商數據，貝特集團目前合共獲得4737萬元的孖展認購，以公開發售部分集資1500萬元計算，目前超額認購2.2倍。

延伸閱讀:【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

▼ 點擊圖片放大 +6 +5



貝特集團公司業務以出口為導向，產品包括洗衣用品、家居清潔用具及廚房用具，主要銷往美國、英國、德國及澳洲。是次共發售1.25億股股份，集資所得的其中55%用於建設位於湖州生產廠房附近的新生產廠房；7.9%用於提高湖州生產廠房的生產效率，購置新機器及設備；2.1%用於開發一體化智能製造系統；15%用於擴大於海外市場及中國市場的銷售及營銷網絡；10%用於加強的設計及開發能力以豐富產品種類及多元化產品組合；10%用於一般營運資金用途。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正