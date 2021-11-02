  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 20:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】貝特集團1491招股孖展暫借出逾4700萬 超額認購約2倍

股樓投資 19:55 2021/11/02

分享：

家居必需品製造及銷售公司貝特集團（新上市編號：01491）自10月30日至11月5日招股，其招股價介乎1至1.2元，每手2,000股計，一手入場費約2,424元；11月12日掛牌；智富為獨家保薦人。綜合多間券商數據，貝特集團目前合共獲得4737萬元的孖展認購，以公開發售部分集資1500萬元計算，目前超額認購2.2倍。

延伸閱讀:【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

    點擊圖片放大
    +6
    +5


貝特集團公司業務以出口為導向，產品包括洗衣用品、家居清潔用具及廚房用具，主要銷往美國、英國、德國及澳洲。是次共發售1.25億股股份，集資所得的其中55%用於建設位於湖州生產廠房附近的新生產廠房；7.9%用於提高湖州生產廠房的生產效率，購置新機器及設備；2.1%用於開發一體化智能製造系統；15%用於擴大於海外市場及中國市場的銷售及營銷網絡；10%用於加強的設計及開發能力以豐富產品種類及多元化產品組合；10%用於一般營運資金用途。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

貝特集團控股（01491） 港股 IPO

下一篇文章

【美股焦點】Cathie Wood旗下ARKK　十月錄得10％升幅　Tesla和Coinbase貢獻最大
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可