[理財智慧]加密貨幣系列4---甚麼是權益證明

早前提及，因為工作證明（Proof Of Work）消耗大量能源，在環保熱潮下，這種認證方式成為加密貨幣其中一個最受攻擊的地方。因此，加完貨幣界逐漸研發新的證明方式，例如本文環繞的權益證明（Proof Of Stake）。

權益證明與工作證明最大分別，是工作證明是由大量電腦競爭，務求最快解到方程式，運算能力愈強，便可愈快解方程，再認證交易，用以爭奪新掘到的加密貨幣。但權益證明是由系統，以一籃子因素，決定某個節點（一部或一群電腦）來認證交易，電腦運算能力非考慮因素。因此不會因計算方程式，而使用大量電力。要成為認證者，要質押（Stake）一定數量的加密貨幣，因為持有一定數量加密貨幣，確保認證者與整個社群利益一致。以以太幣為例，以太幣2.0中，成為認證者至少須質押32個以太幣。每次成功認證一個區塊的交易，可獲得該區塊的手續費。

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決定認證者的因素中，不同加密貨幣有不同方案，其中一個最重要是質押的數量，數量愈多，機會愈大。但為防止某些人壟斷系統，其他因素亦可影響認證選擇，如距離上次認證的時間、哈希值（Hash Value）等，甚至會加入隨機因素，隨機挑選認證者。

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