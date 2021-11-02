【新股IPO】安能物流9956周一起招股 入場費8525元

安能物流（新上市編號：09956）由周一（1日）起至周四（4日）招股，擬於全球發售8,022萬股，其中香港公開發售部分佔10%，招股價介乎13.88至16.88元，每手500股，一手入場費約8,525元；下周四（11日）掛牌。

該股是次上市引入了基石投資者Harvest Prosperity SP，投資額1,250萬美元。是次發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為摩根大通和中金公司，聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為花旗，聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人為農銀國際、中國銀河國際、招銀國際、招商證券國際、富途證券、和海通國際。

延伸閱讀:【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

安能物流於中國經營快運網絡，主要為直接客戶貨運合作商提供運輸服務、增值服務及派送服務。，集資所得其中約40%將用於興建、升級和潛在收購5至10個核心中轉樞紐，約30%將用於投資幹線運輸車隊，約20%將用於投資於科技創新，約10%將用作營運資金及其他一般公司用途。

同場加映：【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正