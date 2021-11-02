▲ 【COP26】逾百國承諾將在2030年前停止砍伐森林 拜登：恢復2億公頃森林計劃

聯合國氣候變化大會（COP26）主辦國英國政府代表發聲明表示，全球超過100位國家領導人，共同簽署協議，承諾將會在2030年前停止砍伐森林，改善土地退化問題，並計劃投入192億美元的公共和私人資金，用作保護和修復森林。

參與聯合聲明的國家包括加拿大、俄羅斯、巴西、哥倫比亞、印尼、剛果等國家，將涵蓋總面積超過1300萬平方英里的森林，佔全球森林總面積的85%。

公私營合作 投入逾192億美元

協議承諾將由2021至2025年起，由英國和美國在內的12個國家提供合共87.5億元英鎊（120億美元）的公共資金，支持發展中國家恢復退化土地、應對山火和支持土著社區的權利，另外，亦會提供53億英鎊（72億美元）的私人投資，用於保護和恢復森林。而資產超過8.7萬億的30多家金融機構，包括英傑華（Aviva）、施羅德（Schroders）和安盛（Axa）也承諾停止投資與砍伐森林相關的活動。

英國首相約翰遜形容，今次協議為前所未有，將有機會結束人類過往作為大自然征服者的歷史，轉而成為大自然的監護人。

根據非營利組織世界資源研究所的數據，森林能夠吸收約30%的二氧化碳排放量，將二氧化碳從大氣中排出，防止氣候暖化，然而，森林的緩沖目的目前正在消失，根據世界資源研究所的森林砍伐追踪倡議全球森林觀察，2020年全球失去了25.8萬平方公里的森林，相當於比英國還大的面積。

拜登：恢復2億公頃森林計劃

另外，美國總統拜登亦公布將會在2030年前恢復約2億公頃的森林砍伐土地，拜登表示，華盛頓將以身作則，利用外交、金融和政策槓桿來幫助全球實現目標，市場和金融家必須認識到天然碳彙的真正價值，私營部門必須與政府合作，可持續供應鏈必須成為焦點。

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編輯：曾樂詩