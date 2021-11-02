  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 19:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股焦點】Cathie Wood旗下ARKK　十月錄得10％升幅　Tesla和Coinbase貢獻最大

股樓投資 19:44 2021/11/02

分享：

科技股女股神Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest），所管理ARK Innovation ETF（ARKK）在10月上漲10%，創下自6月以來最佳單月回報。該基金在11月的第一個交易日又上漲3%，延續上個月的強勁勢頭。

【加密貨幣】元宇宙概念加持　加密貨幣「Mana」飆升400％　【下一頁

Tesla（TSLA）是ARKK的最大持股，權重超過 11%，對基金貢獻最大。Tesla股價在10月飆升44%，帶動ARKK上升4％。另外，佔ARKK投資組合近 7%的加密貨幣交易所 Coinbase Global（COIN），在10月股價上漲超過40%，亦帶動基金的收益。至於基金其他獲利投資包括數字醫療龍頭Teladoc Health（TDOC），音樂串流平台 Spotify （SPOT）以及遊戲開發商Unity Software（U）等。

除了ARKK，方舟投資的其他主動管理基金也亦錄得升幅，其中價值55億美元的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）漲幅最大，達13%，而價值72億美元的 ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）則錄最小漲幅，僅有0.6%。   

【延伸閱讀】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫　【下一頁

    點擊圖片放大
    +11
    +10

 

同場加映：【溫股知新】靜待儲局會議 油股前景分析

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

 

Cathie Wood ETF Tesla 美股 美元

下一篇文章

【新股IPO】安能物流9956周一起招股 入場費8525元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【樓市熱話】港媽手持120萬 計劃一家三口5年後離港赴澳 置業定租樓感忐忑
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢