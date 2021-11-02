【美股焦點】Cathie Wood旗下ARKK　十月錄得10％升幅　Tesla和Coinbase貢獻最大

科技股女股神Cathie Wood旗下方舟投資（ARK Invest），所管理ARK Innovation ETF（ARKK）在10月上漲10%，創下自6月以來最佳單月回報。該基金在11月的第一個交易日又上漲3%，延續上個月的強勁勢頭。

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Tesla（TSLA）是ARKK的最大持股，權重超過 11%，對基金貢獻最大。Tesla股價在10月飆升44%，帶動ARKK上升4％。另外，佔ARKK投資組合近 7%的加密貨幣交易所 Coinbase Global（COIN），在10月股價上漲超過40%，亦帶動基金的收益。至於基金其他獲利投資包括數字醫療龍頭Teladoc Health（TDOC），音樂串流平台 Spotify （SPOT）以及遊戲開發商Unity Software（U）等。

除了ARKK，方舟投資的其他主動管理基金也亦錄得升幅，其中價值55億美元的ARK Next Generation Internet ETF（ARKW）漲幅最大，達13%，而價值72億美元的 ARK Genomic Revolution ETF（ARKG）則錄最小漲幅，僅有0.6%。

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責任編輯：黃苑筠