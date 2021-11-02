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啟德MONACO ONE 492伙主打一至兩房　陪你睇示範單位　設計融入時尚賽車元素

股樓投資 19:27 2021/11/02

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會德豐地產旗下啟德新盤「MONACO ONE」日前上載樓書，項目提供492伙，戶型設一房至三房間隔，488伙標準單位實用面積由319至671平方呎不等，另設4伙特色單位。會德豐地產常務董事黃光耀指，項目主打一房及兩房單位，共有247伙一房單位及151伙兩房單位，兩款間隔佔全盤單位逾八成，開則方正，相信可吸引首置買家及投資者，以及區內專業人士和年輕分支家庭。發展商率先開放兩個標準無改動示範單位予傳媒，分別為一房及兩房間隔示範單位。

一房示範單位

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一房示範單位以第2A座28樓C室為藍本搭建。單位實用面積326平方呎，可望體育園景，單位以玻璃幕牆增加採光度及採景，單位連露台但不設工作平台。交樓標準單位特意加入賽車元素設計，如格子玻璃飾面及皮紋廚櫃飾邊，以呼應項目命名槪念。單位浴室設窗，光猛通風，並設有企缸。此外，開放式廚房枱面呈曲尺形，以增加實用空間。

兩房示範單位

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另一個以第2A座28樓E室為藍本搭建的示範單位，則為兩房間隔，實用面積445平方呎。單位客廳及所有睡房同向，望啟德體育園景致。客飯廳以長方形開則，便於擺放家具。兩間睡房亦同樣以方形開則，四正實用，主人房外連工作平台。此外，單位浴室同樣設有窗戶，有利通風。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 會德豐地產 啟德 MONACO ONE

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