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【元宇宙】網易申請註冊 多個元宇宙商標

股樓投資 19:34 2021/11/02

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再有大型科網企業計劃投資近期漸受注目的元宇宙領域。資料顯示，近日網易（杭州）網絡有限公司、廣州網易計算機系統有限公司等多個內地大型遊戲商網易（09999）的關聯公司，正申請註冊「網易元宇宙」「雷火元宇宙」「伏羲元宇宙」等商標，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂、網站服務等，當前商標狀態均為申請中。網易周二藉有關傳聞造好，全日收報157.2元，上升3%。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股   詳情請看【下一頁

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多間互聯網企業開始布局元宇宙概念，早前有報道指騰訊（00700）在９月內註冊近百個元宇宙商標。阿里巴巴（09988）亦在９月申請多項相關商標。數據顯示，目前已有400多家企業申請了元宇宙相關商標。抖音母公司字節跳動早前亦以90億元人民幣收購了主攻虛擬實境的初創科技公司Pico，布局元宇宙的賽道。

【長和系】長實傳計劃增持 飛機租賃合營股權至9成   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

網易－S（09999） 港股

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