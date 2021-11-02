【新股IPO】微創機器人2252掛牌升6% 一手帳面賺1300元

上海微創機器人（02252）首日掛牌，開市報39.8元，較招股價43.2跌7.9%，最低曾見39.6元，午後倒升，收市報45.8元，升6%，全日成交2,182萬股，涉資9.6億元；以每手500股計，一手帳面賺1,300元。

是次上市引入包括私募投資基金Aspex、Hillhouse Funds及LAV等七家基石投資者，合共認購1,629萬股H股。公開發售部份錄得近163倍超額認購，一手中籤率僅3.3%；招股價範圍介乎36元至43.2元，並以上限定價。集資所得，主要用於核心產品圖邁、骨科手術機器人和其他候選產品，通過引進授權、收購、股權投資或組合營方式取得創新的機器人技術及產品擴張微創醫療機器人產品組合等。上市聯席保薦人分別摩通及中金。

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微創機器人由微創醫療（00853）分拆上市，致力於設計、開發及商業化手術機器人，以協助外科醫生完成複雜外科手術。根據弗若斯特沙利文資料，微創醫療機器人是全球行業中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術專科(即腔鏡、骨科、泛血管、經自然腔道及經皮穿刺手術)產品組合公司。

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記者：張以正