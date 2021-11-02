【香港零售】9月零售總銷貨值升7.3%　零售管理協會：政府應推新一輪消費券

▲ 香港零售管理協會表示，市民的消費力於8月首兩個星期釋放後，9月的銷情回復一般狀態，符合預期。（資料圖片）

本港9月的零售業總銷貨價值按年升7.3%，遠遜於市場預期按年增11.9%。香港零售管理協會對此回應，市民的消費力於8月首兩個星期釋放後，9月的銷情回復一般狀態，符合預期。

【香港零售】港9月零售銷貨價值按年升7.3% 遠遜市場預期按年增11.9%



綜合2021年1至9月的升幅是8%，若與正常的2018年同期比較，仍錄得接近3成的跌幅。協會指出，正如早前預期，隨著市民的消費力於8月首兩個星期釋放後，9月的銷情回復一般狀態，故9月升幅較8月輕微回落。

業界憂慮消費券完結 市道回復低迷

第二期消費券於10月1日發放，有協會會員表示，市民的購物意欲再次回升，但消費力在第2周開始漸漸回落。會員反映，10月消費券的帶動力不及8月首期的力度強勁，市民消費較之前理性，加上臨近年尾，有部份市民的消費可能延至11月尾至12月初，甚至聖誕節。



協會表示，短期內，零售業的經營環境依然困難，業界擔心一旦消費券計劃完結，市面的消費氣氛將再度陷於低迷狀況。



因此，協會歡迎政府近期強化「外防輸入」措施，為日後逐步有序恢復與內地通關創造有利條件。協會冀盼，能盡快恢復香港和內地居民正常往來，若全面通關仍需要一段長時期，希望政府考慮推出第二輪消費券計劃，支持受影響的行業得以繼續營運，使相關行業的員工有穩定的生計。

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責任編輯：李智美