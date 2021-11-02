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星凱‧堤岸再加推272伙　首推單邊2座單位　折實入場費499.8萬起

股樓投資 18:39 2021/11/02

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由中洲置業發展的火炭站旁新盤星凱‧堤岸加推價單第6號，涉272伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，新價單包括10個首度推出的連平台特色戶，以及首度推出、位置最佳的第2座單位。

整批單位包括32伙開放式、70伙一房、115伙兩房及55伙三房單位，並維持最高15%折扣優惠，以此折扣計，整批入場費由499.8萬元起，至最貴2,175.9萬元，而折實呎價則由16,423至26,251元不等。

【示範單位】星凱‧堤岸一房陪你睇　337呎型格「黑白灰」設計【下一頁

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今批單位中，售價最低的入場單位為第1座5樓C室，實用面積228平方呎，屬開放式間隔，價單售價588萬元，價單呎價為25,789元，扣除15%即供優惠後，單位折實售價499.8萬元，折實呎價則為21,921元。

楊聰永指，星凱‧堤岸自推售以來銷情熱烈，上月單月沽出約690伙，佔可供發售單位近8成，套現約70億元，獲市場認證為十月銷量數量及套現金額最高之新盤。他又指，鐵路沿線項目向來特別受買家歡迎，相信壓軸推出的2座單位定必受市場追捧。

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撰文 : 謝昕蕎

私人屋苑 星凱‧堤岸 中洲置業 火炭

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