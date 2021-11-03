政策支持企業進駐 廣州天河寫字樓租金平穩上漲

根據近日的國際性商業房地產服務公司研究報告顯示，今年第三季度的廣州商業地產市場從二季度的小規模疫情反彈中逐步恢復過來，重返增長軌道，尤其是天河珠江新城，錄得多宗金融企業大宗租賃成交，不少成交面積在8,000平方米以上，分別來自銀行、交易所和保險公司等行業，使區內甲級寫字樓空置率跌至5.5%的今年新低。

市場預期，隨著廣州金融業開放政策的逐步實施及廣州期貨交易所的進駐，以及科技創新為產業升級，預計金融業和TMT行業將持續擴張，加上作為廣州核心商務區的天河區於去年底發布《廣州市天河區人民政府關於印發天河區推動經濟高品質發展若干政策意見的通知》，推動多方面的政策獎勵，支持重點扶持產業的企業落戶該區及吸納有關的產業人才，並支援初創企業聚集發展，將推動廣州核心商業區甲級寫字樓需求持續增長，預料廣州天河區寫字樓租金將保持平穩上漲。

支援初創企業發展

天河區現時正大力支援科技型初創企業發展，例如從 2018年開始推行「天河優創」計劃，通過優中選優的方式推動創新創業高品質發展，截至2021年5月，天河區科技企業孵化器、眾創空間總數達221家，其中省級以上孵化載體60家，均位居全市第一。而根據最新政策，新入駐「天河優創」上榜的孵化器，且近三年累計獲得200萬元(人民幣，下同)以上市場投融資的科技型中小企業或初創企業，將按照實際租用孵化面積給予在孵企業最長兩年的場租補貼。

此外，天河區亦設有廣州（國際）科技成果轉化天河基地，透過聯合周邊高校和科研院所，制定專門的科技成果轉化扶持政策，引進國際化的營運團隊，建立起與粵港澳高校、科研機構以及高科技企業的緊密聯繫，打造集國內外科技成果路演展示、洽談對接、交易合作、專案孵化等功能以及相應的融資、政務等全方位配套服務為一體的科技成果轉化的集聚地。根據最新政策，現時其支持區內企業與國內外高校、科研機構產學研合作的補貼更達到項目金額的10%。

支持重點扶持產業的企業落戶

天河區亦推出了大量獎勵政策，吸引各重點發展行業的企業落戶，並按照有關企業的規模及對經濟的貢獻給予不同金額的獎勵。例如在支援金融企業落戶方面，資本在2億元以上的新落戶持牌法人金融機構，按照企業落戶後第一、二、三個完整會計年度分別給予對應年度對區經濟發展貢獻的100%、50%、50%獎勵，每家企業三年累計不超過3,000萬元。此外，廣州市政府亦於近日聯合9大金融機構啟動「金融支持廣州市穩外資戰略合作計劃」，未來五年，金融機構將為在穗外資企業提供超過7,200億元的信貸投放，支持力度居全國前列。在支援現代商貿業重點企業落戶方面，對新落戶的批發業、零售業和住宿餐飲業企業，落戶後第一個完整會計年度銷售額或營業額分別為5億元、1億元、2,000萬元以上且增長5%以上的，按照企業落戶後第一、二、三個完整會計年度分別給予對應年度對區經濟發展貢獻的80%、60%、50%的獎勵，每家企業三年累計不超過3,000萬元。政策力度之大，由此可見一班。

支持企業引進高端產業人才

天河區政府亦推出了很多補貼措施，對其重點扶持產業領域的新引進海內外國際尖端人才、高層次人才、高級管理人才、高端創新人才、專業人才、海外留學人員和新引進重點企業管理團隊成員給予支持。例如新引進國際尖端人才最高可獲得1,000萬元安家費支持，金融、人工智能和數字經濟等領域人才和海外人才給予優先支持，以及對本區重點扶持產業領域的新設立院士工作站、博士後站和博士工作站以及新進站的博士以上人才亦給予補貼支持等。

國際甲級寫字樓租金平穩上漲

以上種種政策扶持，將助力高端產業在天河區的發展，並帶動該區甲級寫字樓的需求。以天河核心區域珠江新城為例，雖然未來將有大量金融、科創、現代服務業及國際性企業希望在該區設置辦事處或擴充，但是其最後一塊商服用地已於今年8月賣出，根據市場顧問的研究顯示，該區未來四年將只有額外兩座新落成的國際甲級寫字樓，僧多粥少下，該區整體甲級寫字樓空置率將維持在較低水平，於2021年至2025年約在6.4%至8.8%之間，而珠江新城的核心區國際甲級寫字樓租金水準會呈現平穩上漲，至2025年每月租金將增加至每平方米265 元。

近日，越秀房產基金(00405)亦看中該區的投資機會，公佈收購珠江新城地標之一越秀金融大廈。該國際甲級寫字樓設有先進的配套設施，包括廣州唯一之大廈頂樓直升機坪、最高速度可達每秒8米的超高速電梯、智能電梯分配系統、有效過濾PM2.5及病毒淨化率可達99.9%的節能空調系統，吸引金融、商業服務、信息技術、製造及房地產等各行業的眾多優質國內及跨國企業租戶，包括世界500強企業。該大廈位置優越，鄰近已建成地鐵3 號線、5 號線、18 號線及APM 線，以及將在明年開通的廣州地鐵13 號線二期，根據市場顧問的研究，預計13 號線二期線路開通後，項目交通將更為便利，有助未來租金的進一步上升。

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