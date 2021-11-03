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【COP26】以色列部長苦等多時被拒進場 只因一理由？

環球經濟金融 09:05 2021/11/03

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）於英國格拉斯哥舉行，但以色列能源及水資源部長投訴聯合國安排不周，導致需要坐輪椅的她在會場外等候多時，但最終仍被拒進入會場參加大會。以色列代表團表示，已就事件向主辦單位投訴。

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以色列能源及水資源部長艾哈拉（Karine Elharrar）患有肌肉萎縮症，需要利用輪椅出入。據該國代表團指， 由於主辦單位要求所有人步行或搭乘接駁車前往會場，但官方接駁車無法搭載輪椅，亦禁止其他車輛出入會場，艾哈拉在會場外等待兩小時仍被拒進入，使她無奈返回愛丁堡的酒店。

她在Twitter地表示，積極促進殘疾人士無障礙的聯合國，卻未有為COP26提供無障礙設施服務。

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以色列總理貝內特（Naftali Bennett）代表團官員已向主辦方正式作出投訴，官員指貝內特已將此事通知英國首相約翰遜（Boris Johnson），同時稱將於周二（2日）安排能接載艾哈拉的官方車輛，確保坐輪椅的她能隨代表團進入會場。貝內特同時強調，如艾哈拉無法出席會議，自己亦會缺席第2日COP26。

約翰遜得悉事件後，邀請艾哈拉周二與她及貝內特會晤。

英國環境大臣尤俊仕（George Eustice）指，對事件深感遺憾，代表英國向艾哈拉致歉。尤俊仕認為工作人員出現溝通誤會，事前未得悉艾哈拉要求。他強調會場的大多數入口處設有輪椅通道，但艾哈拉恰好選擇沒有輪椅通道的入口。

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責任編輯：郭麗明

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