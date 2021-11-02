【美股焦點】Dell盤前股價腰斬跌5成？　完成分拆軟件發展商VMware

▲ 【美股焦點】Dell周一完成分拆軟件發展商Vmware

戴爾（美：DELL）周一完成分拆軟件發展商VMware（美：VMW） 後股價調整，戴爾美股盤前報57.45美元，較周一收市報價111.51美元，低48%。因應戴爾向股東派股而令股本增加，Vmware盤前股價跌逾17%。

戴爾宣布，每名股東可獲分0.440626股VMware股份，以VMware周一收市價152.45美元計，每名戴爾股東收取股份價值約67.17美元。

據提供美股報價資訊的MarketWatch，戴爾周一收市價經調整後約值44.34美元，周二盤前實際升約29%。

DELL出售VMware 81%股權 VMware將派息近900億港元

戴爾分拆獲惠譽調升信貸評級，長期發行人違約級別由BBB－升至BBB，看好公司從VMware收取巨額股息，可降低負債水平，令核心債務縮減至EBITDA的2.5倍以下，2023年更有望降至2倍。

根據分拆計劃，戴爾將出售所持的VMware 81%股權，而VMWare將向股東支付115億美元特別股息。

自戴爾今年4月宣布分拆計劃以來，該股已累計下跌約2%。期內，標普軟件及服務指數（S&P Software and Services Group）累計上漲了16%。

VMware約三分之二的收入來自較為傳統的商務軟體授權和維護服務，但公司一直在穩步轉向雲端模式。在上個月的一次分析師會議上，VMware表示，預計在截至2025年1月的財年中，訂閱收入在總收入中的佔比將超過40%。相比之下，華爾街預計當前財年這一比例為25%。

VMware成立於1998年，2004年被資料儲存廠EMC收購，後來戴爾在2015年買下EMC，VMware也隨之加入戴爾麾下。

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