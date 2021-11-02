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【三菱電機】難以維持產品競爭力　三菱電機大幅度削減液晶電視業務

商業 18:20 2021/11/02

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日本三菱電機（Mitsubishi Electric）表示，該企難以保持產品競爭力，將大幅度削減液晶電視的業務。（新華社圖片）

在市場環境和消費者需求迅速改變的情況下，日本三菱電機（Mitsubishi Electric）表示，該企難以保持產品競爭力，將大幅度削減液晶電視的業務。

【GUNDAM Cafe】GUNDAM Cafe明年全線結業　日本4間高達咖啡店營業至明年1月為止

三菱電機表示，之後會將液晶電視業務相關的營運資源，調配至冷氣的冷熱系統研發，以及其他家用電器等重點範疇，而負責液晶電視設計、業務研發的京都製作所也會進行適當的架構重組。

三菱電機已在9月停止向零售商出貨液晶電視，而自家門市則會暫定出貨至2024年3月為止，之後再作評估。日媒普遍認為，三菱電機此舉等同表示考慮退出液晶電視市場。該企於2004年進軍液晶電視市場，目前的生產地位於泰國，但近年由於來自中國和南韓廠商的競爭加劇，獲利大減，導致其液晶電視業務持續陷入虧損。

其他日企亦相繼退出市場

除了三菱電機之外，日本的其他同行企業也於近年相繼退出或是削減售賣電視的業務。日立（Hitachi）已於2018年結束日本市場的電視銷售業務；東芝（Toshiba）於同年亦將電視的相關業務出售給中國海信集團；松下電器（Panasonic）將分別於2021年內結束日本和巴西、2022年3月底前結束歐洲的電視生產業務。

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責任編輯：李智美

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