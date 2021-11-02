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【供應鏈瓶頸】日經：蘋果大幅減產iPad　優先分配零件給iPhone 13

環球政經 19:01 2021/11/02

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全球晶片供應問題持續，據《日經亞洲》（Nikkei Asia）引述清息人士稱，蘋果（AAPL）已大幅削減 iPad 的產量，為了把更多零件分配給iPhone 13。

知情人士稱，在過去兩個月，iPad的產量比蘋果原訂計劃減少50%，不只如此，一些用於舊款 iPhone的零件也被挪移到 iPhone 13上。iPad 和iPhone有許多相同的零件，包括核心和外圍晶片。這令蘋果在某些情況下可以把零件靈活分配不同設備到之間。

消息人士指，蘋果將iPhone 13的產量放在首位，部分原因是歐美市場佔蘋果收入的66%，而隨著西方國家開始從疫情中復甦，預料對iPhone 13的需求將超過 iPad。

【虛擬商業】Nike為虛擬產品申請註冊商標　包括眼鏡、背囊、運動器材等商品　【下一頁

另外，在新 iPhone發布後的幾個月通常都會是銷售高峰，因此蘋果目前的首要任務是確保在9月24日發布的iPhone13 的產量。

這並非蘋果第一次為了iPhone犧牲iPad。在2020 年，蘋果曾把部分iPad零件重新分配給iPhone 12，以確保其最具標誌性的產品免受疫情引致供應鏈瓶頸影響。

現在購買iPad的消費者面臨著漫長的等待，美國和歐洲，若在10月底訂購256 GB的iPad，需等到12月15日才發貨。至於在中國，消費者也要等待六周。

 

【延伸閱讀】郵政署請助理經理（特別郵票發行、推廣及廣告）月薪2.2萬元 合約為期兩年　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

疫情 iPhone 13 銷售 晶片 iPhone

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