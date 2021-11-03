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希斯路機場收5鎊落客費 英國司機批：「光天化日搶劫」

環球社會熱點 08:05 2021/11/03

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英國陸續放寬防疫限制，容許民眾出外旅遊後，希斯路機場再次熱鬧起來。但機場管理方決定，以「環境友好」為由徵收5英鎊落客費。一旦未能及時繳交，最高面臨80英鎊罰款。不少司機直指，落客費簡直是「光天化日搶劫」。

英國財政部揭「Google 稅」失敗 未來6年繼續零稅收 【下一頁】

當地時間周一（1日）開始，任何車輛但凡進入機場僅限落客區域停車送人，一律需要在網上繳交5英鎊（約53.1港元）。當晚凌晨12時前，未有繳付落客費者最高面臨80英鎊（約849.6港元）罰款。

希斯路機場指出，擁有代表殘障人士的藍色徽章車輛可獲優惠，經常到訪的商務客戶亦有優惠。倫敦的殘疾人士專用的士可獲豁免，暫時維期至明年4月1日。機場更表示，今次只針對落客車輛，接機者仍可照常迎接抵達人士。

英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 【下一頁】

機場方面聲稱措施為「環境友好」（environmental friendly）政策，但一眾網民似乎並不買帳。其中一人更表示，「停車大約1分鐘便要價5英鎊，簡直是光天化日搶劫。」，有人則指摘機場以環保為由，行斂財之實。

無獨有偶，希斯路機場開始收取「落客費」的同日，正是英國清空旅遊紅色名單，民眾有更多地區可以選擇出遊，而且回英後免除強制隔離。

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責任編輯：吳漢培

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