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【氣候變化】聯合國氣候變化大會緊接G20峰會 控制全球升溫1.5度之內

理財智慧 18:58 2021/11/01

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於意大利羅馬舉行的二十國集團峰會（G20）結束，氣候變化問題備受關注，接下來是為期兩周，在蘇格蘭格拉斯哥舉行的聯合國氣候變化大會。G20領袖協商後發表聯合公報，促請各方將全球氣溫升幅控制在攝氏1.5度之內。

今次G20峰會的主辦國家意大利總理德拉吉（Mario Draghi）形容峰會取得圓滿成功，指與會領袖一致認同遏止全球平均氣溫增加不超過攝氏1.5度的重要性，但多名與會領袖則有保留，美國總統拜登（Joe Biden）雖然認為在應對氣候、疫症大流行及經濟方面取得切實進展，但未能在應對氣候變化方面做得更多，批評問題在於中國及俄羅斯基本上沒作出任何承諾。

出席G20的領袖同意在今年年底前停止資助海外燃煤發電項目，協助發展中國家盡快淘汰燃煤發電廠，但未有指明在2050年達至碳中和，只稱要在本世紀中期或之前實現。

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責任編輯：龍紀瑩
 

中國 意大利 俄羅斯 羅馬 美國 蘇格蘭 拜登 氣候暖化 聯合國 G20
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