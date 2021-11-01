【綠色能源】英國首間動物園 以動物糞便作再生能源

實現碳中和是近年國際的大趨勢，就連動物園都帶頭推行，據英國《每日郵報》報道，英國漢普郡一間動物園就善用動物糞便，用來為動物園的建築物供暖，相信是全國首個用動物糞便作可再生能源的動物園。

產生熱能的糞便來自瀕危物種斑馬、羚羊和野驢，當地的馬威爾動物園（Marwell Zoo）使用此項生物技術後，估計每年可減少 220 噸二氧化碳排放量。動物園飼養員每天早上清掃動物糞便，運到能源中心，將糞便放入粉碎機中進行混合，將其封乾並壓成團塊，然後送入鍋爐，產生1.5萬升的熱水，水流到地下為熱帶動物的園區供暖。

動物園的可持續發展負責人伊斯特（Duncan East）博士表示，他們利用動物糞便生產熱量相信是全英獨有。以往園內有600噸動物糞便需運往其他地方堆肥，耗用大量運輸燃料，而用生物質熱發電則可減少碳足跡，把廢物轉化成寶貴資源，既減少碳足跡，又能將以前的廢物轉化為寶貴的資源，而該動物園的目標是在明年實現碳中和。

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責任編輯：龍紀瑩

