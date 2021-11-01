10月住宅樓宇買賣按月跌逾20% 為今年第二低
理財智慧 18:58 2021/11/01
土地註冊處公布，10月樓宇買賣合約共6,250份，按月跌15.5%，按年則升1%；合約總值614億元，按月跌8.1%，按年則升7.8%。
其中，住宅樓宇買賣合約佔4,643份，按月跌20.6%，按年跌6.2%；合約總值497億元，按月跌11.4%，按年也跌0.7%。
10月內市民查冊470,031次，按月跌4%，按年則升11.2%。
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責任編輯：龍紀瑩