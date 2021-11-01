  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

10月住宅樓宇買賣按月跌逾20% 為今年第二低

理財智慧 18:58 2021/11/01

分享：

土地註冊處公布，10月樓宇買賣合約共6,250份，按月跌15.5%，按年則升1%；合約總值614億元，按月跌8.1%，按年則升7.8%。

其中，住宅樓宇買賣合約佔4,643份，按月跌20.6%，按年跌6.2%；合約總值497億元，按月跌11.4%，按年也跌0.7%。

10月內市民查冊470,031次，按月跌4%，按年則升11.2%。

【濠賭股】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫 【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：龍紀瑩
 

經濟數據及調查 土地審裁處 供樓負擔 地產公司 土地註冊處 物業市場 香港 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？