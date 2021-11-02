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全球能源市場未來5年波動將擴大

宏觀解讀 17:47 2021/11/02

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近期市場上關於全球能源價格飆升的解釋眾說紛紜。長期來看，受到極端氣候、能源安全以及能源市場結構調整的影響，我們認爲，未來5年全球能源市場或將迎來更大的波動性與不確定性。而如何應對綠色能源轉型過程中的對經濟活動產生的不確定性風險，將是當前需要全球解决的重大難題。

一是極端氣候變化或將長期伴隨我們。雖然全球氣候變暖情況與幾十年前氣候模型預測的基本一致，但極端天氣事件的增加卻超出了預測。倫敦大學學院氣候學家Chris Rapley認爲極端天氣發生的頻率正在出現本質性變化。具體來說，地球的高速氣流（Jet Stream）開始變緩且波動性正在加劇。當高速氣流變緩且不穩定時，高壓系統和低壓系統的數量會增加。這將導致無論是高溫乾旱（與高壓系統有關）還是洪水（與低壓系統有關），都變得更加持久。

二是地緣政治對能源安全的影響。受到本輪能源短缺的影響，主要經濟體未來對能源安全的要求將進一步提高。圍繞能源安全問題，全球主要經濟體之間是否會進一步加劇區域能源保護主義的抬頭？從歷史來看，貿易保護主義抬頭往往也會伴隨能源安全的摩擦加劇。回顧1970年的大通脹時代，石油危機的背後其實就是源於地緣政治矛盾的激烈演化。

三是能源結構勢必再在迎來新一輪周期調整。本來能源危機，或將使得全球主要經濟體重新認識傳統能源（石油與天然氣）對各自綠色能源轉型過程中的重要作用。未來液態天然氣的投入或將加速，但另一個問題是這是否又會造成未來3至4年全球液態天然氣產能或其他傳統能源的產能過剩，從而加大大宗商品的供需波動？我們認爲，這種可能性是比較大的，尤其是叠加了全球對能源安全要求提高以及極端氣候的影響，各國可能會更加重視各自能源及糧食安全的庫存穩定。

最後，我們需要反思的是當我們在試圖大力推行以間歇性和綠色能源爲核心的電力系統時，傳統能源的角色和定位將是甚麽？如何解决綠色能源轉型過程中的間歇性能源對經濟活動產生的不確定性風險，將是未來一段時間全球極待解决的重大難題。
 

撰文 : 程實 工銀國際席經濟學家、董事總經理

欄名 : 實話世經

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