【潛力股精選】孫運喜：中航科工（02357）

港股高開低走，收市時跌幅略為收窄。有哪些股份可留意？iMoney主編孫運喜推介中航科工（02357），指其技術現突破，亦見買盤增加。立即點擊可買賣策略。

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00:00 - 港股市況速覽 高開低走二萬五爭持

01:49 - 中資股表現不滯 內房股跑輸

02:04 - 內銀股之中招行 （03968） 表現差

02:28 - 港股反彈乏力 利淡消息浮現

03:10 - 內地疫情有反彈迹象 累內地指數

04:43 - 穆迪稱內房企業違約風險增

05:34 - 聯儲局議息結果惹市場關注

08:33 - 觀眾問股：光大環境 （00257） 5.91元買入應否沽貨

13:11 - 觀眾問股：快手 （01024） 可以買入嗎？

15:47 - 觀眾問股：中國水務 （00855） 8.2元買入應該止蝕嗎？

18:29 - 觀眾問股：新天綠城能源 （00956） 6.2元買入應該走嗎？

20:46 - 觀眾問股：盈富基金 （02800） 應該在什麼價位入市？

24:13 - 觀眾問股：建設銀行 （00939） 前景怎看

27:26 - 觀眾問股：頤海國際 （01579） 48.3元有貨上望空間？

30:22 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 短綫點睇？

32:20 - 港股收市跌幅收窄 後市點睇

32:59 - 個股推介：中航科工 （02357）

*同場加映 →【ET開市直擊】儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code）

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