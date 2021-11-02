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Wetland Seasons Bay第二期首批423.8萬起　新地︰一期銷情理想　「延續盛況」原價推二期

股樓投資 17:46 2021/11/02

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由新地發展的天水圍Wetland Seasons Bay第二期公布首張價單，折實入場價由423.8萬元起。 

首張價單涉及98伙，涵蓋開放式至四房間隔，實用面積由245至795平方呎不等。首批單位以最高17.5%折扣計，折實售價由423.8萬到1,240.46萬元，折實呎價13,038至17,841元，整批折實平均呎價為14,708元。入場單位為1B座2樓C1室，實用面積267平方呎，屬開放式間隔，折實價423.8萬元，折實呎價15,873元。 

Wetland Seasons Bay第二期首張價單詳情

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新地副董事總經理雷霆指，Wetland Seasons Bay第一期銷情非常理想，三星期內賣出逾千伙，向隅客眾多，項目第二期緊接推出，屬於原價推售，相信對買家極有吸引力，故以「延續盛況」形容是次開價，並補充項目第一期平均成交呎價約為1.5至1.6萬元水平。 

談及市況，雷霆提到今年樓市暢旺，至十月底計，一手成交已達14,000宗。他指出，今年第二、三季市場氣氛熱烈，第四季稍有回氣是正常現象，料年內成交可上試16,000宗。他續指，明年仍有新盤陸續推出，供應多數為中小型單位，故預測明年一手成交或可挑戰18,000宗歷史高位，至於樓價亦可有溫和升幅。

新地代理總經理胡致遠指，Wetland Seasons Bay第二期定於本周四（4日）起開放位於環球貿易廣場10樓的示範單位予公眾，並將於同日起收票，會視乎入票反應展開銷售，最快下周末起開始賣樓。

延伸閱讀︰Wetland Seasons Bay第二期　實用兩房示範單位率先曝光【下一頁

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撰文 : 謝昕蕎

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