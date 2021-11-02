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【大行報告】 受累內房風險 中信遭高盛嗌沽 目標價下調至7元

股樓投資 17:45 2021/11/02

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高盛發表研究報告指，下調對中信股份（00267）評級，由「中性」降至「沽售」，目標價由7.3元微降至7元。中信遭高盛唱淡，股價今日（2日）跌6.4%，報7.36元，成交額2.5億元。

【濠賭股】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 【見下頁

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該行指，降級主要反映中信盈利料將於2022年及2023年分別倒退10%及4%，基於進入物業下行周期對中信各項業務造成負面影響，由於其物業、銀行、商品及製造業等業務亦與房地產市場有所聯繫。高盛料，鐵礦石及鋼材價格於2022年及2023年下降，及中信自身業務多元化進展減慢，並指中信股價今年至今累升43%後，估值已與其他中港綜合企業看齊。

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記者：郭秀慧

經濟 目標價 大行報告

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