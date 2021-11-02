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【好去處】Chocolate Rain聯乘《香港老美》 舉行「我們的老香港」作品展 活動即日起至11月28日

理財智慧 17:44 2021/11/02

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Chocolate Rain創作總監麥雅端(Prudence)、《香港老美》黃慶雄(Simpson)及旅遊文學作家金鈴三人合作，由即日起至11月28日於中環H6 CONET舉行「我們的老香港」duet with《香港老美》作品展，展出逾60幅以名畫家畢加索著名的藍色時期畫風創作的作品，以獨特的觸覺和技巧呈現香港場景，讓人們好好珍惜，大眾更有機會通過非同質化代幣(NFT)方式收藏一系列作品，以科技以老香港好好保存，而活動同時為貝智基金籌款以幫助有需要的兒童，賦予更深一層意義。

Chocolate Rain創作總監麥雅端表示，希望通過Fatina的目光，去『覺察』當下身邊環境和感受。平常路過的一草一木，建築和街道，只要留心去欣賞，慢慢去觀察，一人之境平淡也可以精彩。畫好當下，一切都係最好嘅安排。 麥雅端與旅遊文學作家的《讓傷疤變雲裳》展覽中，大家能夠化身Fatina的夥伴，感恩她經歷這不一樣的創作旅程，欣然接受成長中的種種挫折、挑戰及遺憾。

「我們的老香港」duet with《香港老美》詳情：

blu art x cherish before vanish - 惋惜前請珍惜

日期：2021年11月1至14日

地址：中環皇后大道中99號中環中心地舖H6 CONET

作品一覽：https://opensea.io/collection/blu-hk-by-chocolate-rain

 

Out of Blu - 讓傷疤變雲裳

日期：2021年11月15至28日

地址：中環皇后大道中99號中環中心地舖H6 CONET

作品一覽：https://opensea.io/collection/blu-hk-by-chocolate-rain

 

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責任編輯：羅浩濂

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