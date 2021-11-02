【恒指分析】張憶東11月十大薦股出爐：料港股底部拉鋸　11月將迎布局大方向

恒指周二彈485點後倒跌，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，10月份反彈以後，港股四季度持續反彈的動能較弱，更大概率是在底部反覆拉鋸，籲「保持耐心、不跟風追漲殺跌」。

興證「11月薦股組合」

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張憶東指，展望港股仍將在底部區域反覆「磨底」，因11月美國有望實施Taper（縮減買債），疊加疫情、通脹壓力，或帶來短期驚擾，而中國政策定力依然較強，四季度經濟下行壓力可能較大，從而，影響海外投資者對中國資產的短期情緒。另外，產業政策變化，依然需要海外投資者通過一段時間的觀察、理解來消化風險。

展望11月，他認為六中全會及中央經濟工作會議，將為布局明年及未來數年指明大方向。預期以清潔能源、新能源車、半導體、數字經濟、5G應用、物聯網等為代表的先進製造、新基建以及「專精特新」等方向，將是未來持續的戰略發展方向，也會迎來結構性刺激政策。

另外，共同富裕背景下如何實現廣大人民羣眾的消費升級和健康消費，可以關注汽車特別是新能源車、國潮消費時代的紡織服裝、食品飲料、商管物管的機會。

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編輯：區嘉俊