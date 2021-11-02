  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【恒指分析】張憶東11月十大薦股出爐：料港股底部拉鋸　11月將迎布局大方向

17:40 2021/11/02

分享：

恒指周二彈485點後倒跌，有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東表示，10月份反彈以後，港股四季度持續反彈的動能較弱，更大概率是在底部反覆拉鋸，籲「保持耐心、不跟風追漲殺跌」。

興證「11月薦股組合」

    點擊圖片放大
    +9
    +8

張憶東指，展望港股仍將在底部區域反覆「磨底」，因11月美國有望實施Taper（縮減買債），疊加疫情、通脹壓力，或帶來短期驚擾，而中國政策定力依然較強，四季度經濟下行壓力可能較大，從而，影響海外投資者對中國資產的短期情緒。另外，產業政策變化，依然需要海外投資者通過一段時間的觀察、理解來消化風險。

展望11月，他認為六中全會及中央經濟工作會議，將為布局明年及未來數年指明大方向。預期以清潔能源、新能源車、半導體、數字經濟、5G應用、物聯網等為代表的先進製造、新基建以及「專精特新」等方向，將是未來持續的戰略發展方向，也會迎來結構性刺激政策。

另外，共同富裕背景下如何實現廣大人民羣眾的消費升級和健康消費，可以關注汽車特別是新能源車、國潮消費時代的紡織服裝、食品飲料、商管物管的機會。

相關文章：【中金專訪】中金劉剛：談加息尚早　2022年關注另一條「新主綫」

【瑞銀專訪】瑞銀李智穎：監管對盈測影響已反映8至9成　「要出台的已出台」

編輯：區嘉俊

港股 經濟 共同富裕 張憶東

上一篇文章

【COP26】多國領袖被攝影師拍到於COP26開幕禮期間打瞌睡

下一篇文章

【美元定存】大行7天美元定存息加至8厘 年結前早加息搶吸美元資金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【高息股攻略】中國燃氣創3年新低　股息率2.83厘、10倍市盈率可取？
【高息股攻略】中國燃氣創3年新低　股息率2.83厘、10倍市盈率可取？
【飢餓問題】馬斯克：若60億美元可解決世界飢餓問題　會即沽股票捐錢
【飢餓問題】馬斯克：若60億美元可解決世界飢餓問題　會即沽股票捐錢
【虛擬貨幣】爆紅《魷魚遊戲》催生SQUID魷魚幣打回原形　今日暴跌99.99%　上周二曾飆升15倍
【虛擬貨幣】爆紅《魷魚遊戲》催生SQUID魷魚幣打回原形　今日暴跌99.99%　上周二曾飆升15倍
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【HSBC滙豐】滙豐亞太區推三措施實施彈性工作安排　周五4時後不開會
【HSBC滙豐】滙豐亞太區推三措施實施彈性工作安排　周五4時後不開會
【移民澳洲】澳元定存息最高11厘　大行息率撼贏中小行
【移民澳洲】澳元定存息最高11厘　大行息率撼贏中小行