【輝瑞疫苗】白宮稱美5至11歲童 下周起可接種

美國食藥局（FDA）上月批准5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，仍有待疾控中心（CDC）授權。白宮宣布正運送首批約1,500萬劑供5至11歲兒童接種的輝瑞疫苗，稱他們下周就可全面開打接種輝瑞疫苗。

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白宮抗疫協調員齊茨（Jeff Zients）於白宮新聞簡報會表示，當局正安排1,500萬劑兒童劑量的輝瑞（Pfizer）疫苗，由輝瑞藥廠運送至各地。

他指雖然CDC或於本周稍後時間才授權5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，但當局仍全力安排數百萬劑疫苗的包裝、運輸及交付工作。

齊茨表示聯邦政府已經為全國2,800萬合資格兒童採購足夠數量的疫苗，兒童疫苗接種計劃將由下周一（8日）起全面啟動。他指家長可透過網站為子女預約接種疫苗，而預約網站和接種點數字未來會繼續增加。

FDA上周五（29日）授權5至11歲兒童接種輝瑞疫苗，而CDC專家周二（2日）舉行會議商討是否推薦上述年齡群組接種。如CDC專家委員會通過並獲CDC總監華倫斯基（Rochelle Walensky）簽署生效，就可正式開打。

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5至11歲兒童接種的輝瑞疫苗劑量為10微克，僅得成人劑量的三分之一。而且兒童劑量疫苗採用橙色頂部的包裝，以免包裝相似會出現打錯針的情況。當局也會為疫苗配備較小的針頭供兒童接種。

在運送及儲存方面，每包裝的成人劑量疫苗共有1,170劑，而每包裝的兒童劑量疫苗則為100劑。兒童劑量疫苗可在標準冷藏溫度下儲存10周，並在超低溫環境下儲存6個月。

另外，全國設有超過2.5萬個兒科和醫療服務站為兒童接種疫苗，政府另外安排數萬間藥房、兒童醫院及社區健康中心提供相應服務。

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責任編輯：鄭錦玲