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【大行點睇】平安好醫生連跌7日續創新低　遭滙豐大削目標價60%

股樓投資 16:30 2021/11/02

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滙豐研究發表報告，指平安好醫生(01833)上星期提出的新戰略，雖然開拓新收入渠道，但社保和其他業務收入貢獻減少，料對盈利有負面影響；新產品的每用戶平均收入急跌，短期收入增長潛在下行，引起市場憂慮，料需要時間透過新銷售渠道和商業模式展現業務增長能力，以重建市場信心。該行將平安好醫生目標價由105元大幅下調六成至40元，評級由「買入」下調「持有」。

 

【比亞迪1211】摩通列比亞迪為汽車行業首選　上調目標價至400元

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撰文 : 周兆邦

平安好醫生（01833） 港股
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