【美元定存】大行7天美元定存息加至8厘 年結前早加息搶吸美元資金

▲ 滙豐突大加7天美元定存2.5厘、至8厘，膺冠絕全城的高息王。

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憧憬美國收水及加息，美滙指數直逼94大關，高盛等大行料聯儲局提早於明年7月加息，較花旗預估明年底為早。可是，3間大小銀行已急不及待，甫踏入11月已加美元定期存款息，包括招商永隆今天（11月2日）略加半年美元定存年息0.05厘至0.35厘。兩日內共有3行出招，因建行亞洲於昨天（1日）上調3個月美元定存年息0.1厘，新息率至0.7厘。滙豐（HSBC）更進取，勁加7天美元定存年息2.5厘，新報8厘，打破雄霸逾一年的集友6厘年息，問鼎冠絕全城的超高美元定存年息。

港元定存罕現快閃5.8厘破頂息【下一頁】

不過，滙豐7天美元定存的8厘特惠息只適用於流動理財年利率優惠，至於以分行或電話理財開立定存，相同短存也有7.5厘，兩者皆要求指定理財戶，先以指定貨幣作兌換，至少2000美元，才享最高息。如以100萬港元計，7天美元定存享8厘年息，未計兌換買賣差價等使費，期內料可速賺約1534港元利息。

誠然，美元短存高息選擇多，如中銀香港 （02388） 7天短存年息有5厘、恒生 （00011） 同存期年息為5.5厘，不少大行息率跑贏中小行。然而，論及低門檻最高息，南商只須等值1000港元便有5厘年息。至於工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛擬銀行富融（Fusion Bank），相同短存的年息是0.05厘，但起存額僅1美元。

專家指，眼下美元需求驟增，因美股近日頻破頂，不少散戶由港股轉戰美股。況且，投資者憂聯儲局提早退市，熱錢漸由新興市場回流至美元，為免年結前鬧美元荒，港銀遂加存息早作攻防戰。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪