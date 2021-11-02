  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【買樓理財】3年前投資日出康城LP6　禁售期剛過即以一房新高價沽

股樓投資 17:39 2021/11/02

分享：

將軍澳樓價持續上升，其中日出康城LP6再錄新高成交，有業主3年前置業，現趁禁售期刑滿，即以項目同類戶型新高價賣出單位，帳面勁賺約164萬元。 

中原地產伍錦基說，將軍澳日出康城LP6 5座高層N室，實用面積379平方呎，一房間隔，座向西北，望園景及海景，早前以756萬元易手，創項目一房成交價新高，實用呎價則約19,947元。   

資料顯示，原業主於2018年10月以592萬元買入單位，持貨剛滿三年，現帳面賺約164萬元，物業期內升值28%。

#LYOS再加推50伙　鐵定周六賣200伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【青姐話】跌跌不休 走定唔走？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 日出康城 LP6 樓價 中原地產

上一篇文章

【好去處】Chocolate Rain聯乘《香港老美》 舉行「我們的老香港」作品展 活動即日起至11月28日

下一篇文章

【魷魚遊戲】「魷魚幣」暴跌99.99%　宣傳代幣帳戶已消失　估計發起人轉手大賺338萬美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」