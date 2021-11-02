【買樓理財】3年前投資日出康城LP6　禁售期剛過即以一房新高價沽

將軍澳樓價持續上升，其中日出康城LP6再錄新高成交，有業主3年前置業，現趁禁售期刑滿，即以項目同類戶型新高價賣出單位，帳面勁賺約164萬元。

中原地產伍錦基說，將軍澳日出康城LP6 5座高層N室，實用面積379平方呎，一房間隔，座向西北，望園景及海景，早前以756萬元易手，創項目一房成交價新高，實用呎價則約19,947元。

資料顯示，原業主於2018年10月以592萬元買入單位，持貨剛滿三年，現帳面賺約164萬元，物業期內升值28%。

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