【聖誕好去處】 6米高巨型老人+6大打卡位陪你過聖誕！由當代藝術家打造「怪誕森林奇遇記」走入荃灣廣場

由11月19日至2022年1月2日期間，荃灣廣場為慶祝聖誕節，特意聯同國際著名阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos，在L5空中花園塑造「怪誕森林奇遇記」主題聖誕裝置，帶大家走進怪誕森林擔當故事主角，與一眾聖誕系列「怪誕」角色相遇，創造驚喜難忘的魔幻回憶！

「怪誕森林奇遇記」主題遊園設置6大必影打卡位，更有長達20米的怪誕劇場，由聖誕鹿帶領大家體驗大合唱演奏廳、木偶劇場、坐上聖誕鹿車感受與別不同的怪誕氣氛、6米高巨型怪誕老人、數之不盡的可愛歡樂小動物……等著大家來感受怪誕森林的獨特魅力！

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來自阿根廷的國際知名當代藝術家Javier Gonzalez Burgos，其作品多以大自然為主題，曾於德國、英國、西班牙、泰國等全球各地出版及展出，今次他筆下「怪誕」角色紛紛齊集荃灣廣場，包括6米高巨型怪誕老人、20米怪誕劇場、冬日窩心小木屋等。

此外，荃灣廣場推出「雙重購物折」，顧客於11月15日至30日期間，在任何商戶即以電子貨幣消費，每人每日可換高達HK$1,700商場贈券，同場加映，與新都會廣場聯乘 - 「荃葵青消費額外賞」，由15/11起至2/1，於荃灣廣場或新都會廣場以電子貨幣消費滿指定金額，即可額外獲得HK$50 / HK$100時尚生活贈券兼同時賺取The Point 積分。購物贈券可於多個精選商戶使用，包括潮流服飾、美容及個人護理以及運動服飾品牌，帶來抵上加抵的雙重著數優惠。

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責任編輯：潘曉豐