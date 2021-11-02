【內房危機】 穆迪料未來半年至一年內房銷售仍疲弱 再融資風險保持高企 內房股普遍受壓

評級機構穆迪發表報告指，多家內房出現債務違約問題，加上在融資環境仍然緊張的情況下，預計未來6至12個月內房地產銷售將維持疲弱。該行指，在岸及離岸債券市場波動，進一步加劇開發商的流動性問題，而內房的違約問題將加快市場拋售內房債券，令內房再融資風險保持高企，也將令內房雪上加霜。

【大行報告】 滙豐研究﹕萬科盈利壓力甚大 一舉降評級至「減持」 目標價大削一半【見下頁】

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內房股今日（2日）普遍捱沽，尤其是融創中國（01918），股價見7連跌，最低見14.62元，收報14.88元，挫9.6%。佳兆業集團（01638）挫7.8%；富力地產（02777）挫6.9%；世茂集團（00813）挫6.6%；中國奧園（03883）挫6.5%；綠城中國（03900）挫6.4%；挫7.8%。藍籌股碧桂園（02007）則升0.3%，報7.25元。

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記者：郭秀慧