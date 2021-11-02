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【Windows漏洞】Windows 11未修復上一代Bug　被揭System32有大量空白文件夾

科技 18:00 2021/11/02

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微軟（Microsoft）早前宣布推出全新版本Windows 11，不過外媒《GHacks》最近發現，新一代的Windows 11系統似乎繼承了Windows 10時代的Bug，在「C:\Windows\System32」的某個路徑下，出現了成千上百的空白文件夾。

經該外媒調查後，發現該問題由「ProvTool.exe」的「配置包運行時處理工具」（Provisioning Package Runtime Processing Tool）導致，在路徑「C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local」下，可見創建了大量空白文件夾。

【Windows 11】微軟Windows 11遊戲性能體驗下降　或受安全機制影響

雖然全部刪除不會對系統造成任何影響，但事實上，外媒指該現象早在2019年就被Win10用戶發現並反映，但Windows團隊似乎未有針對解決此問題，並遺留到了現在。

各位Windows用戶也可在路徑「C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local」查看事否出現上述情況，並自行決定是否須要刪除這些空白文件夾。

【手提電腦】Lenovo Yoga Slim 7 Carbon登陸香港　搭載Windows 11系統（多圖）

【國安因素？】中國用戶無得升級Windows 11　用戶抱怨：CPU及芯片不支援

責任編輯：張寶燕

 

 

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