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英國財政部揭「Google 稅」失敗 未來6年繼續零稅收

環球經濟金融 17:50 2021/11/02

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英國於2015年4月針對大型科企公司將利潤轉移到國外避稅實施「Google Tax」，即企業需繳納25%的「轉移利潤稅」。當時英國財政部官員指，措施每年最多為政府額外增加4億英鎊（約43億港元）稅收。但財政部最新數據指，轉移利潤稅沒有為英國帶來任何稅收。

漁權爭議現轉機？ 法國推遲對英國實施反制措施 【下一頁】

由前財相歐思邦（George Osborne） 提出的轉移利潤稅（diverted profits tax），主要針對大型科企如Google、Apple及Amazon等，限制企業將在英國賺取的利潤，轉移至稅率較低的國家避稅。

英國政府於2015年4月實施新稅收，企業要繳納25%額外稅款，當時歐思邦指，措施每年最多可為政府額外增加4億英鎊（約43億港元）稅收。

然而，財政部於上周發表數據顯示，轉移利潤稅為英國帶來零稅收。工黨的影子財政部金融事務秘書默里（James Murray）指，財政部數據反映轉移利潤稅措施完全失敗，大型跨國企業無數次從減稅措施中得益，但英國企業卻被債務及不公平的稅率所扼殺。

英財相否認為選票加稅 「解決新冠肺炎的傷害」 【下一頁】

數據顯示，Amazon於2018年在英國的總銷售額達到110億英鎊（約1,168億港元），但前一年只繳納170萬英鎊（約1,805萬港元）稅款，反映轉移利潤稅未見成效。Google亦在與女王陛下稅務及海關總署商議後，獲得豁免繳納有關稅款。

財政部發言人稱，利潤轉移稅是打擊企業將利潤轉移的重要措施。自措施推出以來，已為英國帶來可觀稅收，亦鼓勵企業改變避稅行為。

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責任編輯：郭麗明

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