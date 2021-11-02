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【網絡安全】Minecraft玩家注意！　黑客假冒玩家散播勒索病毒

科技 17:05 2021/11/02

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微軟（Microsoft）旗下遊戲Minecraft推出超過十年，至今仍受到全球玩家追捧。但據外媒《PCGAMER》報道指，近日有黑客以多個假冒遊戲帳號散播一款藏有「Chaos」的惡意勒索病毒。

報道指，黑客以該遊戲為餌誘，於文件檔案中散播一款藏有「Chaos」的惡意勒索病毒。玩家一旦點擊下載，會導致裝置受到感染，除了裝置文件會被黑客加密及勒索外，還可能造成裝置內其它檔案永久毀損。

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不少玩家都會在遊戲建立多個分身帳號，利用系統工具開外掛，或在遊戲中利用分身帳號攻擊其他玩家，以避免自己的主帳號遭封鎖或舉報。

其中，也有不少Minecraft玩家，會在網上流傳記錄分身帳號的「Alt list」文件檔案，當中包括被盜用帳號的憑證。而黑客就以可以讓玩家取得「Alt list」文件的名義，作為散播惡意病毒的方法，吸引玩家點擊下載，該文件實際上是惡意執行檔。

若未經安全掃描偵測就直接開啟檔案，電腦裝置就會受到感染。若電腦內有小於2MB的檔案就會被自動加密上鎖，並會留下一份名為「ReadMe.txt」的文件，要求玩家需支付2千日圓（約137港元）的贖金，以獲取解密金鑰。然而，若電腦裝置內的檔案容量大於2MB以上，則會被隨機加入一堆亂碼，造成檔案文件內容毀損，即使已支付贖金也無法還原。

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責任編輯：廖淑瑩

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