【醫美監管】市監局指引醫美容廣告執法　禁將容貌不佳與低能做關聯

▲ 【醫美監管】市監局發醫美容廣告執法指南 禁製造容貌焦慮、將容貌不佳與低能做關聯

中國市場監管總局8月諮詢監管醫療美容廣告，當局最新落實《醫療美容廣告執法指南》，打擊虛假醫療美容廣告，包括提出「禁止違背社會良好風尚，製造容貌焦慮，將容貌不佳與低能、懶惰、貧窮等負面評價做關聯，或將容貌出眾與高質素、勤奮、成功等評價做關聯」。

指南列出一系列規範，包括

禁止醫美廣告宣傳診療效果或者對診療的安全性、功效做保證性承諾；

不准利用行業以及其他社會社團名義或形像作證明，使用患者名義或形象進行診療前後效果對比；

不准利用廣告代言人為醫療美容做推薦或證明；

不准以介紹健康、養生知識、人物專訪、新聞報導等形式變相發布醫療美容廣告、

不准對食品、保健食品、消毒產品、化妝品宣傳與醫療美容相關的疾病治療功能。

市場監管總局表示，所謂醫療美容，是指運用手術、藥物、醫療器械以及其他具有創傷性或者侵入性的醫學技術方法對人的容貌和人體各部位形態進行的修復與再塑，通過一定媒介或形式直接或間接介紹美容醫療機構或醫療美容服務的商業廣告。指南要求廣告主必須依法取得醫療機構執業許可證才能發布或者委託發布醫療美容廣告。

相關報道：

【業績│醫藥】四環醫藥上半年多賺3.1倍不派中期息 醫美業務板貢獻浮現

【新股IPO】傳內地醫美公司伊美爾在港IPO籌逾23億 去年業績扭虧

【內地監管】中國融資監管擴大 據報停批房地產私募基金 禁資產證券化產品包含醫美貸款

編輯：曾樂詩