  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行點睇】第三季收入勝市場預期 高盛維持泡泡瑪特買入評級

股樓投資 16:58 2021/11/02

分享：

泡泡瑪特 （09992） 早前公布，第三季收入增增加75%至80%，高盛發表報告，指公司第三季收入高於市場預期。雖然零售店舖的表現因疫情而表現較弱，但由於綫上渠道銷售增長加快，表情令人鼓舞。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

高盛認為公司綫上推廣及定價能力高，產品組合豐富，有助其收入增長穩定，對公司由綫下轉至綫上的進程樂觀，因此重申公司「買入」評級，目標價94元。

泡泡瑪特股價今日升13.6%至55.2元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝克迪, CFA

泡泡瑪特（09992） 經濟 買入 目標價

上一篇文章

【營人物語@iM網欄】大閘蟹季節來了 高膽固醇也可淺嚐滿足口福

下一篇文章

【職場熱話】港人新居入伙 向同事發購物清單 每份價值逾千元惹不滿 網民： 不用管他便好
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢