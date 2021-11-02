【大行點睇】第三季收入勝市場預期 高盛維持泡泡瑪特買入評級

泡泡瑪特 （09992） 早前公布，第三季收入增增加75%至80%，高盛發表報告，指公司第三季收入高於市場預期。雖然零售店舖的表現因疫情而表現較弱，但由於綫上渠道銷售增長加快，表情令人鼓舞。

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高盛認為公司綫上推廣及定價能力高，產品組合豐富，有助其收入增長穩定，對公司由綫下轉至綫上的進程樂觀，因此重申公司「買入」評級，目標價94元。

泡泡瑪特股價今日升13.6%至55.2元。

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