【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）
股市 17:00 2021/11/02
內銀股點揀？中國銀行（03988）可以考慮。信誠證券聯席董事張智威直中國銀行估值超抵，想知買賣策略，立即收看／收聽。
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欄名 : 潛力股精選
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