  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 17:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【潛力股精選】張智威：中國銀行（03988）

股市 17:00 2021/11/02

分享：

內銀股點揀？中國銀行（03988）可以考慮。信誠證券聯席董事張智威直中國銀行估值超抵，想知買賣策略，立即收看／收聽。

重溫《ET午市精點》足本版：

Time code

00：05 - 港股市況速報

00：52 - 恒指高開但升幅顯著收窄 「六連陰」反映市況弱

03：28 - 隔晚外資大手買入中資科網股 看法偏審慎

05：13 - TESLA 股價再破頂 概念股贛鋒鋰業 （01772） 獲3年合約

08：00 - 車股比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 反彈

08：57 - 股票推介：中國銀行 （03988）

10：10 - 港股早市速報

*同場加映 →【ET開市直擊】儲局議息聲明前 新經濟股再炒起（附Time code）  

【石Sir午市閒談】淺探科技股：騰訊、美團、阿里巴巴、嗶哩嗶哩、雷蛇 

 

欄名 : 潛力股精選

相關文章

富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
2021/10/29
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
2021/10/29
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買
2021/10/29
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？
2021/11/01
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？
港股11月開局早段失25000點　或是「假跌穿」前景未太差
2021/11/01
港股11月開局早段失25000點　或是「假跌穿」前景未太差

你可能感興趣

富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
15:15 2021/10/29
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
15:30 2021/10/29
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買
16:30 2021/10/29
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買

知多啲

蘋果APPL業績後股價盤後跌　市場唔收貨有貨怎部署？
蘋果APPL業績後股價盤後跌　市場唔收貨有貨怎部署？
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
富途Futu高位急挫散戶47元低撈　咩位止賺走？
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
比亞迪1211股價失守300元　跌到呢個位可買第一注
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買
郵儲銀行1658內銀股首選　增長快息率高咩位買
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？
保利協鑫3800停牌七個月今復牌大漲逾八成　今非昔比目標價睇幾錢？

最新專欄文章 更多

【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
2021/11/01
【潛力股精選】李澤銘：比亞迪電子（00285）
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
2021/10/29
【潛力股精選】李偉傑：中國潔能（02809）
【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒
2021/10/29
【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
2021/10/27
【潛力股精選】孫運喜：阜豐集團（00546）
【潛力股精選】伍禮賢：中國聯通（00762）
2021/10/27
【潛力股精選】伍禮賢：中國聯通（00762）
概念 經濟 港股 股票 買入 外資 Tesla 香港經濟日報 恒生指數 中國銀行（03988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【Tesla】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【Tesla】馬斯克Twitter發文曹植七步詩　網民︰與狗狗幣、柴犬幣有關？
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【新股IPO】微創機器人2252暗盤跌逾7%　一手虧損1575元、券商：跌穿招股價應避免追入
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】美市資金突掃高ATM中概股　夜期收市升367點　北水走資13億沽保利協鑫（不斷更新）
【港股市況】恒生指數倒跌54點　騰訊跌1%、保利協鑫回吐11%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數倒跌54點　騰訊跌1%、保利協鑫回吐11%（不斷更新）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【保利協鑫3800】保利協鑫復牌飈82%交投活躍、成交超越騰訊　瑞信升目標價八成（附短片）
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署
【石Sir午市閒談】今日推介浙江滬杭甬｜中移動、越秀交通、保利協鑫、時代電氣、中行最新部署