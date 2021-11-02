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【COP26】逾120國領袖簽署承諾2030年前停止砍伐森林 料首項重大環保協議即將公布

環球政經 17:17 2021/11/02

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第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）周一（1日）正式開幕，逾120個國家領袖一致同意，於2030年前停止砍伐森林，致力保護全球的生態系統。

據悉，英國首相Boris Johnson透露多國領袖已同意簽署《熱帶雨林及土地使用聲明》（Declaration on Forest and Land Use），承諾2030年時，終止所有開伐森林的活動，保護地球的森林生態系統。

【G20集團峰會】承諾維持氣候融資於1000億美元 G20：採取措施控制全球升温至1.5攝氏度內：【下一頁

一旦簽署聲明生效，意味著各國同意不再支持開開伐森林相關的產品，以及投放140億英鎊（約1480.74億港元）公共及私人資金協助。惟多個社會各個持份者，如環保人士及生態學家仍直言，情況尚未樂觀。

現時人類開伐森林的行為，如砍伐熱帶雨林等換取耕地生產棕櫚油﹑大豆及牛肉等產品，佔據全球近4分1的溫室氣體排放量。

【Wine&Dine】「香港美酒佳餚巡禮」今日正式開鑼 旅發局聯乘逾20間本港酒店舉辦Ｗinecation：【下一頁

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責任編輯：潘曉豐

聯合國 地球 氣候暖化
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