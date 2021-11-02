【COP26】逾120國領袖簽署承諾2030年前停止砍伐森林 料首項重大環保協議即將公布

第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）周一（1日）正式開幕，逾120個國家領袖一致同意，於2030年前停止砍伐森林，致力保護全球的生態系統。

據悉，英國首相Boris Johnson透露多國領袖已同意簽署《熱帶雨林及土地使用聲明》（Declaration on Forest and Land Use），承諾2030年時，終止所有開伐森林的活動，保護地球的森林生態系統。

【G20集團峰會】承諾維持氣候融資於1000億美元 G20：採取措施控制全球升温至1.5攝氏度內：【下一頁】

一旦簽署聲明生效，意味著各國同意不再支持開開伐森林相關的產品，以及投放140億英鎊（約1480.74億港元）公共及私人資金協助。惟多個社會各個持份者，如環保人士及生態學家仍直言，情況尚未樂觀。

現時人類開伐森林的行為，如砍伐熱帶雨林等換取耕地生產棕櫚油﹑大豆及牛肉等產品，佔據全球近4分1的溫室氣體排放量。

【Wine&Dine】「香港美酒佳餚巡禮」今日正式開鑼 旅發局聯乘逾20間本港酒店舉辦Ｗinecation：【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐