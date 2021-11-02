【港股追蹤】保利協鑫今回吐11%　交銀國際續維持「中性」評級

保利協鑫（03800）昨日復牌大升逾八成。交銀國際發表報告，維持保利協鑫「中性」評級，目標價升至3.88元，基於2022年預測市盈率18倍。

該行認為顆粒硅業務將成為公司主要業績增長點，但擴產進度仍存在不確定性，目前股價已較為合理。報告中稱，公司上半年扭虧為盈，主要由於硅料均價同比上升約1倍。公司管理層表示，與傳統的棒狀硅比較，公司獨有的顆粒硅技術生產成本降低30%，將取代棒狀硅。由於供不應求及上游工業硅價格暴漲，硅料價格由年初的90元人民幣升至目前的270元人民幣，但預計明後年將大幅回落。

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