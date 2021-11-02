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【加密貨幣】元宇宙概念加持　加密貨幣「Mana」飆升400％

股樓投資 17:53 2021/11/02

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Facebook（FB）在上周宣布改名為「Meta」，「元宇宙」（Metaverse）概念受到熱議，一款鮮為人知的加密貨幣「Mana」更因此在飆升400％。

據CoinMarketCap數據顯示，「Mana」價格在上周六創下每枚4.16美元的歷史新高，一度上漲了 400%。不過價格在之後有所回落，截至周二（2日）下午5時24分，每枚「Mana」價格報3.32美元。

「Mana」於 2017年推出，是由以太坊區塊鏈推動的虛擬實境平台「Decentraland」的代幣，用戶可以在平台使用「Mana」買賣虛擬資產，該平台被視為是元宇宙的先驅之一。

加密貨幣交易所 Luno 亞太區負責人 Vijay Ayyar 表示，在 Facebook 改名後，「Mana」與其他與元宇宙相關的加密貨幣正在上漲，這顯示越來越多人接受元宇宙。他認為這是投資者對元宇宙投下信任票，元宇宙概念將很快被大眾所接受。

【延伸閱讀】 澳門賭收終止8連升 10月博彩毛收入按年跌40% 濠賭股全綫下挫　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

元宇宙 經濟 以太坊 Facebook AR 區塊鏈

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