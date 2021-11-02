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【大行報告】 星展預測恒指未來12個月目標28500點 推薦10隻必買股

股樓投資 16:56 2021/11/02

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星展發表研究報告指，料港股受中國恒大（03333）債務問題、內地限電、原材料價格上漲等不明朗因素所困，而未來數個月仍會持續困擾大市，但相信負面因素已反映在股價上。該行認為，目前港股估值吸引，隨著監管的憂慮被市場反映，偏好新經濟股，同時認為金融股和地產股最壞時間已過。

該行指，任何支持經濟復甦的政策鬆綁都會成為市場的催化劑，維持12個月恒生指數目標28500點，並推薦以下10隻股份。

星展推薦以下股份﹕

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記者：郭秀慧

新經濟股 星展銀行 港股 經濟 中國恒大（03333） 大行報告 恒生指數

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