【比亞迪1211】摩通列比亞迪為汽車行業首選　上調目標價至400元

摩根大通發表研究報告指，該行覆蓋的6家車企已完成第三季業績公布，北京汽車(01958) 、長城汽車(02333) 、廣汽集團(02238)表現未達預期，上汽集團(滬：600104)符合預期，而比亞迪(01211) 及長安汽車(深：000625) 則超出預期。 摩通指，汽車行業生產活動將於年底有所恢復，未來車企要突圍，將要在新能源汽車銷售、原材料價格控制、新產能或新技術研發投資上努力。行業中，摩通較看好比亞迪，其次為長城汽車、小鵬(09868) 、吉利汽車(00175) 及蔚來(美：NIO)。

摩通繼續維持比亞迪股份(01211)增持評級，目標價上調14.3%至400元。

大行對比亞迪評級及目標價：

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