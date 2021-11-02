【營人物語@iM網欄】大閘蟹季節來了 高膽固醇也可淺嚐滿足口福

秋風起，又來到了大閘蟹季節。以往每年10月至11月，必定有以大閘蟹為題的家庭聚會。今年也不例外，我在家庭通訊群組中提出今年由我到銅鑼灣那間老字號店舖買大閘蟹，然後到表姐家中聚餐。

正當大家都熱烈討論時，最愛吃大閘蟹的舅父竟然已讀不回，我問：「舅父你應是最熱切期待的一位啊，為何默不作聲？」舅父回覆：「剛做完了身體檢查，驗血報告顯示我的膽固醇超標呢。大閘蟹高膽固醇，今年還是少吃為妙！」我回應：「放心吃吧，膽固醇高也可淺嘗大閘蟹。不過，以往你每次吃5隻，今年減少份量，2隻就好了！」舅父聽罷隨即答好。

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其實大閘蟹並非大眾眼中的邪惡食物，反而高蛋白質低脂肪。一隻4至5両的大閘蟹只含約100卡路里，脂肪約5克。另外更含豐富鋅質和硒質，幫助身體增強抵抗力。不少人都擔心大閘蟹中的膽固醇含量高，的確一隻4-5両大閘蟹中含約210毫克膽固醇，屬高膽固醇食物。但最新研究已證實膳食中的膽固醇並不太影響身體膽固醇水平，所以各國的飲食指引已剔除每日膽固醇攝取上限的建議。反而高膽固醇患者更應留意飲食中的飽和脂肪和反式脂肪攝取，因這會令肝臟製造更多壞膽固醇，甚至降低好膽固醇。

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此時，舅父突然問：「那麼我可以去吃大閘蟹宴嗎？反正蟹宴也只有每人2隻大閘蟹，不過一想起還有蟹粉小籠包、蟹粉釀蟹蓋和薑米蟹粉炒飯就垂涎三尺了。」我無奈的回應：「這些才是令你膽固醇高的元兇呢！」

作者_盧綺欣（Yanbie）簡介 · 澳洲註冊營養師（A.P.D） · 現任「尚營坊」註冊營養師 · 擁有多年處理糖尿病及腎病經驗 · 曾為澳洲退伍軍人事務部提供營養講座及教授烹飪課，推廣飲食知識予退伍軍人 · 曾為香港機場地勤服務有限公司（HAS）提供講座，推廣健康飲食知識 · 主持「尚營坊」超市購物之旅，教授會員選購健康之食品

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