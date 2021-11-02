【iPhone】增加用戶安全？ 　華爾街日報：蘋果正為iPhone測試自動報案功能

蘋果早在Apple Watch中加入「跌倒偵測」功能，當偵測到用家跌倒後，系統會自動向外界求救，而類似功能有望在iPhone上出現。據《華爾街日報》報道，蘋果正為iPhone測試新功能，當用家遇到車禍時，可為用家自動報案。

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報道引述一名知情人士稱，該新功能名爲「碰撞偵測」（Crash Detection），估計iPhone與Apple Watch也將推出此功能。碰撞偵測的運作模式，將會是透過蘋果裝置中內置的感測器（包括加速計），用作監察用家是否遇上車禍。



該知情人士也進一步指出，蘋果在過去一年，一直透過收集iPhone及Apple Watch用戶所提供的匿名數據作分析、測試碰撞偵測功能。蘋果產品目前已收到超過1,000萬次的疑似車輛碰撞的數據，其中有超過5萬次為撥打報案中心的數據。

其實蘋果並非第一個有這種構想的品牌，早在2019年Google就在Pixel手機中加入「車禍偵測」的功能。

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記者：廖淑瑩