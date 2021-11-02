【Yahoo】雅虎宣布停止中國產品及服務　全面撤出中國　2013年已停用郵箱

▲ 雅虎宣布停止中國產品及服務 全面撤出中國

雅虎（Yahoo）停止在中國的產品及服務。阿里巴巴 （09988） 全資持有的雅虎中國宣布，由11月起，用戶無法從中國大陸使用雅虎的產品與服務，但不影響雅虎的產品及服務。同時，Yahoo旗下科技媒體Engadget亦宣布，11月起關閉提供簡體中文內容的「Engadget 中國版」。

若用戶若訪問Engadget中國版首頁，將會被引導至繁體中文的Engadget中文版站點。

Verizon宣佈以389億元出售雅虎與美國在線等媒體資產，看【下一頁】

雅虎曾經是全球第一門戶搜索網站，業務遍及24個國家和地區。

資料顯示，中國雅虎網站於1999年9月開通，並於2005年8月由阿里巴巴集團全資收購。於2013年，中國雅虎郵箱、資訊、社區宣布停止服務，原有團隊將專注於阿里巴巴集團公益事業的傳播。於2015年，雅虎宣布關閉位於北京的全球研發中心。

相關文章：

【美股焦點】Verizon擬出售雅虎與美國在線等媒體資產 交易估值料達40億至50億美元

【業績】Google母公司Alphabet季度收入勝預期 股價盤後偏軟

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】