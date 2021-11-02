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【GUNDAM Cafe】GUNDAM Cafe明年全線結業　日本4間高達咖啡店營業至明年1月為止

商業 16:30 2021/11/02

分享：

日本高達咖啡店（GUNDAM Cafe）於11月1日宣佈結業（官方網頁圖片）

日本高達咖啡店（GUNDAM Cafe）於11月1日宣佈結業，所有分店將會陸續關閉。根據GUNDAM Cafe官網顯示，4間分店將在明年1月結業。

【港鐵優惠券】港鐵追加新活動　推出「一Click即搶全城賞」　送400及500元優惠券總值850萬

GUNDAM Cafe於2010年4月開始營業，吸引了不少的高達迷與旅客去參觀。但其於11月1日，在官方網頁公布了結業的消息，並感謝所有的支持者對他們的支持，未來會利用GUNDAM Cafe的經驗，提供一個與粉絲交流的場所，並請期待以後的新計劃。

有網民得知此消息後，在社交平台分享其感受，並表示感到很突然。更有人留言稱：「秋葉原店擴充完都未去到...」和「不！不要結業啊」等。

各分店結業時間詳情：
秋葉原GUNDAM Cafe TOKYO BRAND CORE：2022年1月30日
台場店：2022年1月30日
福岡店：2022年1月30日
大阪GUNDAM SQUARE：2022年1月10日
橫濱的YOKOHAMA Satellite，會在等身大高達「GUNDAM FACTORY YOKOHAMA」舉行時營業，而活動結束後，即2022年3月31日（星期四），將會正式結業。

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責任編輯：陳明俊

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