【雙11優惠】網購平台HOME+推四重激抵優惠 更有機會贏走iPhone 13 Pro

雙11即將來臨！網購平台HOME+為慶祝一年一度雙11購物節推「11 折扣 11 盡有」，提供四重激抵優惠。除了購物享有多重優惠外，更可參加「累積消費 11 有禮」活動，可獲得一部最新iPhone 13 Pro。

HOME+雙11購物節由即日起開始至11月17日，提供以下4大優惠。

每日一減： 由即日起至11月17日，HOME+特設雙 11 限量狂搶區， 每天將會有一款商品大幅減價，商品種類涵蓋食品、飲品及家電，個別產品更低至 25 折。

由即日起至11月17日，HOME+特設雙 11 限量狂搶區， 每天將會有一款商品大幅減價，商品種類涵蓋食品、飲品及家電，個別產品更低至 25 折。 品牌聯手11%折扣： HOME+精選超過20個知名品牌帶來雙 11 禮遇。灣仔碼頭、Tempo、Kimberly-Clark、四洲、金象牌、Tefal 特福等多個品牌將於購物節期間逢星期一、五陸續登場，為 HOME+客戶提供指定產品 89 折優惠。

HOME+精選超過20個知名品牌帶來雙 11 禮遇。灣仔碼頭、Tempo、Kimberly-Clark、四洲、金象牌、Tefal 特福等多個品牌將於購物節期間逢星期一、五陸續登場，為 HOME+客戶提供指定產品 89 折優惠。 累積消費 11 有禮： 由即日起至11月30日，顧客凡在 HOME+消費並於限期內到活動專頁登記，累積購買次數最多者可獲贈一部iPhone 13 Pro 256GB。除了大獎，累積購買次數排名第2至11位的客戶亦可獲價值200元 HOME+禮券， 而第12至21位則可獲100元 HOME+禮券。

由即日起至11月30日，顧客凡在 HOME+消費並於限期內到活動專頁登記，累積購買次數最多者可獲贈一部iPhone 13 Pro 256GB。除了大獎，累積購買次數排名第2至11位的客戶亦可獲價值200元 HOME+禮券， 而第12至21位則可獲100元 HOME+禮券。 精選類別11特賣：除了上述日用品及食品品牌折扣，HOME+亦挑選了5類產品特別提供9折優惠，結賬前輸入指定優惠碼即可享受折扣，當中包括：

o 家居生活—睡房：購物滿港幣$220 減港幣$22 [優惠碼：11BED11] o 電子電器—小型家電及配件、廚房電器：購物滿港幣$660 減港幣$66 [優惠碼：11HOME11] o 個人護理—化妝品及香水、美妝護膚：購物滿港幣$110 減港幣$11 [優惠碼：11BEAUTY11] o 家居生活—廚房：購物滿港幣$220 減港幣$22 [優惠碼：11COOK11] o 個人護理—隱形眼鏡及眼部護理：購物滿港幣$330 減港幣$33 [優惠碼：11LENS11]

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責任編輯：羅浩濂