【長和系】長實傳計劃增持 飛機租賃合營股權至9成

李嘉誠家族旗艦長實集團(01113)傳有意進一步拓展飛機租賃業務。市場消息指，長實正計劃向日本企業三菱商事， 收購雙方組建的飛機租賃合營企業的40%股權。交易完成後，長實在該合營企業的持股量會增至90％，而李嘉誠海外基金會則擁有餘下10％權益。長實周二收報47.85元，上升0.2%。

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2015年初，長實與三菱商事組成擁有十餘架飛機的合營企業，如今該企業已擁有超過50架飛機。長實主席李澤鉅在中期業績時曾表示，飛機租賃等業務上半年受累疫情而經歷艱難時期，但隨著疫情緩和，這些優質資產將迎來強勁反彈。

長實近年不斷透過出售項目，把所得資金投放在飛機租賃等提供穩定回報的項目上。今年9月，長實曾把上海寫字樓項目世紀盛薈廣場約60%股權，出售予希慎(00014)，料錄21億人民幣收入。

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