  • 25°C
香港時間 : 20211102日 (二) 18:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【長和系】長實傳計劃增持 飛機租賃合營股權至9成

股樓投資 17:21 2021/11/02

分享：

李嘉誠家族旗艦長實集團(01113)傳有意進一步拓展飛機租賃業務。市場消息指，長實正計劃向日本企業三菱商事， 收購雙方組建的飛機租賃合營企業的40%股權。交易完成後，長實在該合營企業的持股量會增至90％，而李嘉誠海外基金會則擁有餘下10％權益。長實周二收報47.85元，上升0.2%。

【大行點睇】高盛發表共同富裕受惠股名單 覆蓋50隻中資股   詳情請看【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

2015年初，長實與三菱商事組成擁有十餘架飛機的合營企業，如今該企業已擁有超過50架飛機。長實主席李澤鉅在中期業績時曾表示，飛機租賃等業務上半年受累疫情而經歷艱難時期，但隨著疫情緩和，這些優質資產將迎來強勁反彈。

長實近年不斷透過出售項目，把所得資金投放在飛機租賃等提供穩定回報的項目上。今年9月，長實曾把上海寫字樓項目世紀盛薈廣場約60%股權，出售予希慎(00014)，料錄21億人民幣收入。

【比亞迪1211】摩通列比亞迪為汽車行業首選　上調目標價至400元   詳情請看【下一頁

同場加映  【青姐話】跌跌不休 走定唔走？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

 

撰文 : 李尚毅

長實集團（01113） 港股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
【職場熱話】打工仔細公司月薪2.5萬 跳槽人工高1萬 惟一個條件感猶豫 網民：魚唔過塘唔肥
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【恒大汽車 708】 恒馳落地快成真 「恒馳5」據報已進入試產階段 離量產僅差道路准入許可
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【公屋裝修】一家四口入住小西灣邨 18萬裝修450呎單位 特色升降地台用途多 兒童房樓梯櫃「內有乾坤」
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【青姐話】跌跌不休 走定唔走？
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」
【理財熱話】新員工主動要求加班 老闆不疑有詐 結果翌日回公司收到「大驚喜」